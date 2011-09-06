До 2012 года велосипедные маршруты охватят 62 улицы Киева

В соответствии с Программой обустройства и развития велосипедных дорожек в городе Киеве на 2010-2012 годы, до 2012 года в Киеве будет действовать 17 веломаршрутов, которые охватят 62 улицы города. Общая протяжность дорожек составит 161 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление транспорта.

В профильном управлении отметили, что уже в ближайшее время начнутся проектные работы по обустройству велосипедных дорожек по 5 маршрутам общей протяжностью 38 км. В частности, по маршрутам: «Троещина», «Бровары», «Трухановский», «Вышгород» и «Борщаговка».

По данным КГГА, вместе с этим коммунальная корпорация «Киевавтодор» при строительстве новых и реконструкции существующих объектов улично-дорожной сети также обустраивает велосипедные дорожки.

В частности, в 2010 году во время реконструкции ул. Здолбуновской выполнены работы по обустройству велосипедной дорожки. А в этом году велодорожку начали обустраивать на просп. Николая Бажана.