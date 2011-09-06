Железнодорожники в августе увеличили ежесуточную нагрузку на 6,3%

По итогам эксплуатационной работы за август 2011 года украинские железнодорожники в среднем ежесуточно нагружали 1 млн. 093,8 тыс. тонн грузов, что составляет 106,3% к соответствующему периоду 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, увеличили этот показатель все дороги, в т.ч.: Донецкая - 107%, Приднепровская -107,1%, Южная - 111,6%, Юго-Западная - 107,5%, Одесская - 102,1% , Львовская - 103,6% к соответствующему периоду 2010 года. В течение августа 2011 года в среднем в сутки выгружалось около 17 тыс. вагонов, что составляет 108,1% к уровню прошлого года.

Напомним, с 1 июля этого года "Укрзализныця" внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины. С 1 сентября «Укрзализныця», вместе с грузовладельцами и грузоотправителями, полностью перешла на безбумажные технологии при оформлении перевозочных документов в электронном виде через систему АС Клиент УЗ во внутреннем грузовом сообщении.