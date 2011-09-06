Железные дороги улучшили показатели оборота грузовых вагонов на 1,5%

В августе 2011 года возросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует увеличение оборота грузового вагона к августу 2010 года на 0,23 суток (на 1,5%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В среднем в августе т.г. один вагон находился в обороте 5,82 суток, оборот груженого вагона в августе 2011 г. составил 2,99 суток. Вместе с тем, снижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плану на 4,09 часа, и его выполнение составляет 35,01 часа.

Простой вагона на одной технической станции в августе т.г. уменьшен к плану на 0,03 часа, к уровню августа 2010 г. - на 0,79 часа и его выполнение составляет 7,71 часа. Грузовой рейс вагона в среднем в августе составил 501,5 км, что больше плана на 2,8%.

Согласно сообщению, за август 2011 г. улучшены также показатели использования локомотивного парка "Укрзализныци". Так, среднесуточный пробег локомотива составил 464 км (103,8% к плану) и 100,9% - к уровню прошлого года. Среднесуточная производительность - 1319 тыс. т/км брутто. Рост составляет 104,1% к плану и 101,1% - к августу 2010 года.

Напомним, «Укрзализныця» в июле 2011 г. улучшила показатели оборота грузовых вагонов почти на 6%.