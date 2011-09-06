«Лугансктепловоз» за 8 месяцев удвоил производство

Публичное акционерное общество «Лугансктепловоз» за 8 месяцев 2011 года выпустило продукции больше чем на 1 млрд. грн., что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, за 8 месяцев этого года предприятие изготовило: 52 секции тепловоза 2ТЭ-116УМ, 12 секций тепловоза 2ТЭ116У, 4 секции электровоза 2ЕЛ-5, 4 секции электровоза 2ЕЛ-4.

В августе предприятие произвело продукции на общую сумму 237,79 млн. грн., что более чем втрое больше по сравнению с августом прошлого года.

«В прошлом месяце «Лугансктепловоз» отправил заказчикам 10 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116УМ для Улан-Баторской железной дороги (Монголия), 4 секции магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для Российских железных дорог, а также 2 секции электровоза 2ЕЛ4 для «Укрзализныци». Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнены другие работы», - говорится в сообщении.

В сентябре и в последующие месяцы продолжится выпуск локомотивов для РЖД, запланирована поставка «Укрзализныце» дизель-поезда ДЭЛ-02, маневрового тепловоза ТЭМ-103, электровозов и пригородных электропоездов.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (РФ).