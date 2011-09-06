Движение на украинско-венгерской границе частично ограничено
13:43, 06 сентября 2011Транспорт/Связь
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В Закарпатской области вследствие проведения дорожных работ частично ограничено движение в пункте пропуска «Чоп (Тиса) - Захонь» на украинско-венгерской границе.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.
Как говорится в сообщении, в связи с осуществлением реконструкции таможенного поста «Тиса», расположенного на украинско-венгерской границе, на территории пункта пропуска будут проводиться дорожные работы.
Работы будут продолжаться до 8 сентября 2011 года.
С целью предупреждения образования очередей пресс-служба Чопской таможни просит водителей выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.
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