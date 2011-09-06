Движение на украинско-венгерской границе частично ограничено

В Закарпатской области вследствие проведения дорожных работ частично ограничено движение в пункте пропуска «Чоп (Тиса) - Захонь» на украинско-венгерской границе.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как говорится в сообщении, в связи с осуществлением реконструкции таможенного поста «Тиса», расположенного на украинско-венгерской границе, на территории пункта пропуска будут проводиться дорожные работы.

Работы будут продолжаться до 8 сентября 2011 года.

С целью предупреждения образования очередей пресс-служба Чопской таможни просит водителей выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.