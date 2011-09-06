Охрана ЮЗЖД с начала года раскрыла и предупредила краж на 300 тыс. грн.

Службой военизированной охраны Юго-Западной железной дороги с января по август 2011 г. раскрыто и предупреждено 134 кражи на сумму свыше 300 тыс. грн., задержаны 189 человек. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, в августе текущего года охранниками были предупреждены 16 краж, привлечено к ответственности 25 человек. Так, в начале августа с участием работников военизированной охраны Юго-Западной железной дороги и транспортной милиции задержаны двое неработающих жителей г. Житомир, которые пытались похитить 58,5 метров рельсов с подъездного пути, ведущего к Житомирскому мясокомбинату. Сумма похищенного имущества составила 7 350 грн.

Как отмечается в сообщении, с целью предупреждения совершения преступлений на ЮЗЖД ее работниками постоянно осуществляются специальные рейды на объектах железнодорожного транспорта и проводится разъяснительно-профилактическая работа среди населения.