ПЖД в августе нарастила объемы грузоперевозок на 5%

14:08, 06 сентября 2011
Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога в августе 2011 г. нарастила по сравнению с июлем объемы грузоперевозок на 5% - до 9,9424 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

При этом плановые показатели грузоперевозок в августе т.г. выполнены на 100,2%.

В частности, ПЖД перевезла в августе 1,163 млн. тонн каменного угля, 84,4 тыс. тонн кокса, 280,5 тыс. тонн флюсов, 5,385 млн. тонн железной и марганцевой руды, в том числе на экспорт – 1,94 млн. тонн Объем перевозок черных металлов превысил 1,16 млн. тонн, строительных материалов – 581 тыс. тонн. Также ПЖД перевезла в августе 131,7 тыс. тонн цемента, 124,1 тыс. тонн зерна, 130,2 тыс. тонн. химикатов.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов.

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