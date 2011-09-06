Кабмин упростил порядок таможенного контроля автотранспорта

Кабинет Министров Украины упростил порядок таможенного контроля автотранспорта перевозчиков и товаров.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства финансов, соответствующие изменения внесены в пункт 5 Порядка осуществления таможенного контроля автомобильных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещающихся в пунктах пропуска через государственную границу. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 31 августа 2011 года.

Постановление предусматривает сокращение перечня разрешительных документов, которые подаются при осуществлении внешнеэкономической деятельности, с учетом требований Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной перевозки МДП (Конвенция МДП) 1975 года.

В настоящее время, согласно Порядку, в который внесены изменения, при осуществлении международных перевозок товаров автомобильным транспортом в пунктах пропуска через государственную границу таможни должен обязательно подаваться оригинал свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к перевозке грузов под таможенными печатями и пломбами. Однако требование об обязательном предоставлении свидетельства должно распространяться только на случаи перевозки товаров с применением процедуры МДП. При этом значительное количество перевозок осуществляются без применения такой процедуры. В этих случаях применяются национальные правила гарантирования доставки, определенные Таможенным кодексом Украины, и предоставление свидетельства не требуется.

Постановление содержит норму, согласно которой свидетельство подается таможне не в обязательном порядке, а в случае необходимости. Одновременно исправлена техническая ошибка, совершенная при переводе английского сокращенного названия книжки международной дорожной перевозки (Carnet TIR).

Следовательно, правительственное решение позволяет упростить порядок таможенного контроля автомобильных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых через государственную границу без применения процедуры МДП.