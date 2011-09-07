Завтра проезд в троллейбусах Ивано-Франковска подорожает на 25% - до 1,25 грн.

С 8 сентября проезд в троллейбусах Ивано-Франковска подорожает на 25% - до 1,25 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, установлены новые тарифы на проезд в городском пассажирском электроавтотранспорте (троллейбусах).

31 августа на заседании исполкома в соответствии с решением «О тарифах на проезд пассажиров в городском электроавтотранспорте (троллейбусах)» были установлены новые тарифы в троллейбусах КП «Электроавтотранс» в размере 1,25 грн. Повышение тарифов на проезд обусловлено ростом стоимости электроэнергии, автозапчастей, автошин, расходов на заработную плату и ростом других расходов на эксплуатацию троллейбусов, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Ранее горисполком повышал тарифы на проезд в троллейбусах до 1 грн. с 1 июня 2010 года.

КП «Электроавтотранс» просило горисполком повысить тарифы на проезд в троллейбусах на 25% - до 1,25 грн. за поездку с 1 сентября 2011 года.

Данное предприятие является монополистом на рынке троллейбусных перевозок в Ивано-Франковске.