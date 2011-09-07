В Грузии совершил аварийную посадку вертолет с журналистами

В высокогорном районе Грузии совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны республики, сообщает ИА "Тренд". На борту находились трое пилотов, а также грузинские и иностранные журналисты (всего восемь человек), которые вели видеосъемку.

Инцидент, по информации ИА "Новости-Грузия", произошел 6 сентября в регионе Хевсурети (на северо-востоке страны). По данным Министерства обороны, "вертолет потерял управление на небольшой высоте из-за резкой смены ветра и совершил аварийную посадку".

Серьезных травм никто из членов экипажа и журналистов не получил. Пассажиры отделались ушибами.

Расследованием инцидента с вертолетом Ми-8 занимается военная полиция Грузии.