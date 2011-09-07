В Грузии совершил аварийную посадку вертолет с журналистами
11:53, 07 сентября 2011Транспорт/Связь
0
В высокогорном районе Грузии совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 Министерства обороны республики, сообщает ИА "Тренд". На борту находились трое пилотов, а также грузинские и иностранные журналисты (всего восемь человек), которые вели видеосъемку.
Инцидент, по информации ИА "Новости-Грузия", произошел 6 сентября в регионе Хевсурети (на северо-востоке страны). По данным Министерства обороны, "вертолет потерял управление на небольшой высоте из-за резкой смены ветра и совершил аварийную посадку".
Серьезных травм никто из членов экипажа и журналистов не получил. Пассажиры отделались ушибами.
Расследованием инцидента с вертолетом Ми-8 занимается военная полиция Грузии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter