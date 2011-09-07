Украина присоединилась к Международной Конвенции по унификации правил об аресте морских судов

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О присоединении Украины к Международной Конвенции по унификации некоторых правил наложения ареста на морские суда».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 276 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено присоединение Украины к Международной Конвенции по унификации некоторых правил наложения ареста на морские суда, которая была заключена в г. Брюсселе 10 мая 1952 года. Конвенция относится к важнейшим международным нормативно-правовым актам, регламентирующим процедуру ареста судов.

В соответствии с Конвенцией судно, которое ходит под флагом государства, не присоединившегося к Конвенции, может быть арестовано не только на основании закрытого перечня морских требований, указанных в Конвенции, но и на основании любого другого требования, допускающего арест по закону этого государства. Таким образом, присоединение к Конвенции ограничит основания ареста украинских судов только морскими требованиями.

В пояснительной записке отмечается, что «практика применения Конвенции подтверждает, что значительное количество государств – участников Конвенции присоединились к ней с оговорками. Это, в частности, оговорки, предусмотренные статьей 10 Конвенции», и о таких оговорках заявили Хорватия, Германия, Италия.

Некоторые другие страны заявили о неприменении положений этой Конвенции к военным кораблям и судам, несущим государственную некоммерческую службу. Подобные оговорки сделали Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Антигуа, Багамские острова и другие страны.

Некоторые страны сделали обе оговорки. Так, Российская Федерация, присоединяясь к Конвенции, зарезервировала право не применять положения этой Конвенции к военным и военно-транспортным кораблям, и сделала оговорку, предусмотренную статьей 10 Конвенции.

В записке сказано, что поскольку, в соответствии со статьей 125 Хозяйственного процессуального кодекса Украины предъявление иска к зарубежному государству, обеспечение иска и обращение взыскания на имущество иностранного государства, которое находится в Украине, могут быть допущены лишь при согласии компетентных органов соответствующего государства, если другое не предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, или законом Украины. Специальная норма относительно иммунитета судов содержится также в статье 18 Кодекса торгового мореходства Украины: на суда, которые находятся в государственной собственности, не может быть наложен арест или взыскание без согласия органа, осуществляющего управление имуществом, которое находится в государственной собственности, если эти суда используются исключительно для несения государственной службы.

Таким образом, эта Конвенция в части ареста судов, которые эксплуатируются с некоммерческой целью, не может быть применена в Украине. В связи с этим присоединение к Конвенции предлагается со следующей оговоркой: «Украина сохраняет за собой право не применять положения этой Конвенции к военным кораблям и другим государственным судам, которые эксплуатируются с некоммерческой целью».

В пояснительной записке сказано, что принятие этого закона дает возможность устранить препятствия в осуществлении международных перевозок грузов и пассажиров украинскими перевозчиками, и станет важным шагом на пути дальнейшего развития украинской экономики.