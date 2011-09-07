Более 99% клиентов УЗ оформляют документы на перевозку грузов в электронном виде

Более 99% клиентов «Укрзализныци» оформляют документы на перевозку грузов во внутреннем сообщении в электронном виде через систему АС Клиент УЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

«Процент работы наших пользователей по оформлению информации через систему АС Клиент на вчерашний день составил в целом по Украине 99,4%. То есть практически мы можем констатировать, что на все перевозки, которые осуществляются во внутреннем сообщении и на экспорт, информация по перевозочным документам в нашей системе поступает в электронном виде. При этом по состоянию на вчера из этого количества документов внутреннего сообщения наложено электронной подписи на 90,39% документов», - сказал он.

В целом на сегодня к системе подключилось 8357 клиентов, получили ключ для осуществления электронной цифровой подписи (ЭЦП) — 4881 клиент. «То есть мы констатируем, что все заинтересованные клиенты и практически работающие подключились к системе», - сказал В.ИВАЩУК.

По его словам, всего за переходный период (с 1 июля т.г.) через систему АС Клиент УЗ уже было оформлено 309 823 документа, из них подписано ЭЦП — 159 081. Оформление такого количества разнообразных перевозочных документов позволило усовершенствовать программное обеспечение для повсеместного внедрения. Так, сейчас среднесуточное количество документов, оформляемых с применением АС Клиент УЗ составляет 5 937, а максимальное (в конце августа) составило 8 787. При этом для поддержки процесса внедрения электронного документа на рабочих местах работников станций железных дорог до конца сентября заменят около 2 тыс. компьютеров.

По словам В.ИВАЩУКА, на сегодня «Укрзализныця» готова полностью перейти на 100% оформление перевозочных документов внутреннего сообщения в электронном виде, но существуют сдерживающие факторы. «Сегодня нас сдерживают неготовность государственных контролирующих органов к взаимодействию с железной дорогой электронными средствами. Сейчас невозможно оформить в электронном виде накладную на перевозку во внутреннем сообщении через порты. Также обязательны сопроводительные документы, которые составляются другими контролирующими органами (оригиналы ветеринарных, карантинных сертификатов и т.д.) и оформляются в бумажном виде », - отметил он.

Кроме того, по его словам, ведомство занимается сейчас согласованием систем для электронного документооборота с крупными предприятиями, которые нуждаются в индивидуальном подходе.

Как отметил В.ИВАЩУК, переход на электронный документооборот обусловил необходимость создания комплекса мер для усовершенствования технологий, в связи с чем гендиректор «Укрзализныци» утвердил «Дорожную карту полного перехода на электронный документооборот грузовых перевозок во взаимодействии клиент — железная дорога». Эти меры предполагается осуществить до конца 2012 г.

Напомним, что с 1 июля этого года «Укрзализныця» внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины, с переходным периодом до 1 сентября. При работе по безбумажной технологии железные дороги Украины уже получили ряд положительных результатов. В частности, в 8-10 раз сократилось время на оформление документов на перевозку груза, поскольку клиенту для этого не надо ездить в товарные конторы, а товарным кассирам не нужно повторно вводить данные с бумажных накладных. Для грузоотправителей создана возможность необходимые операции осуществлять непосредственно из своего офиса. Также ускоряется сам процесс перевозки груза, поскольку вагоны не задерживаются в ожидании оформления документов.