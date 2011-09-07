УЗ начнет опытные работы по электронному документообороту с РФ

«Укрзализныця» в этом году планирует начать опытные работы по использованию электронного документооборота при перевозке грузов в сообщении с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

По его словам, также соответствующие переговоры ведутся с Беларусью.

«У нас сейчас есть договоренности с Россией и Беларусью. По России есть план работы и этапность, и мы уже в этом году попытаемся начать работу по электронно-передаточной ведомости - пока без участия грузоотправителя и грузополучателя», - сказал В. ИВАЩУК. Вторым этапом станет оформление электронных документов на порожние вагоны, пилотный проект с РФ планируется начать в этом году с переходом на следующий. На последний этап — полная передача оформления грузов электронными документами — с Россией планируется выйти в течение следующего года. Полигоном для пилотного проекта с РФ станет участок на ЮЖД.

С Беларусью в сентябре будет проведена соответствующая встреча, где обсудят подобную этапность ввода электронного документооборота.

Как отметил В.ИВАЩУК, необходимо найти решения юридического характера, в частности, как объединить нормативы стран по электронным цифровым подписям.

Он также сообщил, что опыт "Укрзализныци" по внедрению электронного документооборота был учтен, и в рамках рабочей группы по ревизии СМГС (соглашение о международном грузовом сообщении) специалистам украинской администрации поручено разработать проект раздела Правил перевозок СМГС «Электронная накладная». «Предварительно согласовано, что она будет максимально приближенная к нашей накладной», - отметил В.ИВАЩУК.

Напомним, что с 1 июля этого года «Укрзализныця» внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины, с переходным периодом до 1 сентября.