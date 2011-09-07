Украинские страховщики увеличили продажу полисов ОСАГО на 0,4%

Украинские страховые компании по итогам января-июля 2011 года продали 4 млн. 843,556 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 0,4% больше, чем в январе-июле 2010 года (4 млн. 812,940 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-июле 2011 г. увеличилась на 45% по сравнению с январем-июлем 2010 годом – с 878 млн. 407,889 тыс. грн. до 1 млрд. 274 млн. 355,808 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 17,8% – с 402 млн. 132,295 тыс. грн. до 473 млн. 822,778 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 1 августа 2011 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты пострадавших) составила 2 млрд. 730 млн. 034,754 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец июля 2011 года вошли: НАСК «Оранта», СК «Провидна», СГ «ТАС», УСК «Гарант Авто», УСК «Княжа», СК «АХА Страхование», «УПСК», СК «Украинская страховая группа», АСК «ИНГО-Украина», УАСК «АСКА».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: НАСК «Оранта», СК «Провидна», СГ «ТАС», «УПСК», УСК «Княжа», УСК «Гарант Авто», СК «АХА Страхование», НФСК «Добробут», ЧАО СК «Днепроинмед», СОДО «Глобус».