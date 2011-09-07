"АэроСвит" начал продажу билетов на рейс Киев-Коломбо

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" начала продажу билетов на рейс Киев – Коломбо (Шри-Ланка).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что "АэроСвит" приступает к выполнению прямых беспосадочных полетов между Киевом и Коломбо 22 октября. Освоение нового направления украинский авиаперевозчик начинает с трех рейсов в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Обратный вылет в Киев расписанием предусмотрен по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Коломбо станет шестым пунктом, в который авиакомпания "АэроСвит" осуществляет дальнемагистральные беспосадочные авиарейсы из базового аэропорта "Борисполь".

Время перелета между городами составит примерно 9 часов. На линии будут использоваться широкофюзеляжные самолеты Boeing 767.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. В летний период 2011 года "АэроСвит" обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны.

На сегодняшний день "АэроСвит" эксплуатирует 23 самолета производства компании Boeing – 7 дальнемагистральных Boeing 767-300ER и 16 среднемагистральных Boeing 737. Помимо этого "АэроСвит" использует самолеты перевозчиков-партнеров, включая Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.