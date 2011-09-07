C 8 сентября открывается авиасообщение между Киевом и Ужгородом

С 8 сентября 2011 г. открывается регулярное авиационное сообщение на воздушной линии Киев - Ужгород.

Об этом УНИАН сообщили в ЧАО «Центр деловой авиации».

Полеты будут осуществляться ежедневно на самолете SAAB 340B из Ужгорода (отправление в 6.10) и Киева (аэропорт «Борисполь», вылет в 19.05) под брендом IBE Sky.

Оператором (эксплуатантом) воздушной линии является Частное акционерное общество «Центр деловой авиации» в партнерстве с авиакомпанией «Южные авиалинии».

Справка УНИАН. ЧАО «Центр деловой авиации» (г.Борисполь) основано в 1996 г., имеет лицензию авиаперевозчика от 26.05.2011 г.

ООО «Авиакомпания «Южные авиалинии» (Одесса) основана в 1999 г., имеет лицензию авиаперевозчика от 21.04.2006 г.