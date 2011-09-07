«Укрзализныця» продолжает переговоры о получении статуса таможенного перевозчика

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» продолжает переговоры относительно получения статуса таможенного перевозчика.

Об этом в среду, 7 сентября, сообщил на пресс-конференции начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

«Что касается получения статуса таможенного перевозчика, могу только сказать, что пока переговоры продолжаются, понимания с таможенными органами у нас не достигнуто. Более того, в новом проекте Таможенного кодекса статус таможенного перевозчика вообще исключается. И естественно мы сейчас ищем с таможенными органами пути решения по особому статусу работы именно железных дорог Украины по гарантированию доставки грузов», - сказал он.

Напомним, на этом неделе вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ высказал надежду, что «Укрзализныця» может получить статус таможенного перевозчика в сентябре т.г. «В сентябре нам обещают, что мы получим таможенного перевозчика, и надеюсь, будет так», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в «Укрзализныце» отмечали, что существующие лицензионные условия Гостаможслужбы являются препятствием в получении статуса таможенного перевозчика. В частности, есть запрет на перевозку грузов при участии нескольких железных дорог (лицензиатов), а также обязательное условие использования вагонов той железной дороги (лицензиата), которая осуществляет перевозку. В связи с этим предлагалось внести изменения в лицензионные условия.

Получение статуса таможенного перевозчика упростит для «Укрзализныци» прохождение всех таможенных процедур. Транзитные грузы будут перевозиться без таможенного оформления, а импортные – будут растаможиваться по месту назначения, а не на границе. В свою очередь, компания должна будет нести полную ответственность за состояние, доставку и соответствие товара таможенным правилам.

Напомним, лицензия таможенного перевозчика была выдана «Укрзализныце» в 2004 году и аннулирована через год, однако за год работы благодаря этому ведомству удалось привлечь на порядок больше грузов.