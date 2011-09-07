ВОЛЯ предложила абонентам дополнительные возможности в рамках программы лояльности

Компания ВОЛЯ предложила своим абонентам дополнительные возможности в рамках комплексной программы лояльности: «Выгоды за оплату вовремя» и «Подарки ко дню рождения».

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

По ее данным, воспользоваться такими возможностями могут абоненты всех городов, где компания предоставляет свои услуги.

Программа «Выгоды за оплату вовремя» позволяет всем абонентам, которые в полном объеме и вовремя оплачивают услуги ВОЛИ, активировать на 5 дней просмотр всех телеканалов в цифровом формате, доступных в соответствующем городе, и максимально возможную скорость доступа в Интернет. Предел скорости в таком случае зависит от используемой технологии доступа к сети ВОЛИ. Для Ethernet это 100 Мбит/с, DOCSIS 2.0 – 38 Мбит/с, DOCSIS 3.0 – 150 Мбит/с.

Например, в Киеве подписчику любого цифрового пакета программ открывается возможность смотреть все телеканалы, включая те, которые входят в дополнительные премиальные пакеты «Кино», «Спорт» и даже в пакет HD-каналов «Воля HD» (если абонент имеет САМ-модуль от ВОЛИ).

Вторая программа, «Подарки ко дню рождения», — это подарок от компании ВОЛЯ абонентам-именинникам. Аналогично первой программе абонент может воспользоваться в месяце, когда он празднует день рождения, доступом в Интернет на максимальной для соответствующей технологии скорости и смотреть все цифровые телеканалы, входящие в пакеты ВОЛИ в его городе, а в Киеве – включая каналы пакета «Воля HD». Для заказа этой услуги должен быть положительный баланс на лицевом счете.

Воспользоваться всеми возможностями в рамках программы лояльности абонент может лишь в том случае, когда услуги, предоставляемые ему компанией, активны.

Принять участие в программе лояльности и заказать дополнительные услуги можно на Портале абонента ВОЛИ.

Программа лояльности абонентов компании ВОЛЯ реализуется в рамках комплексной программы, направленной на повышение качества обслуживания абонентов и их удовлетворенности услугами компании.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения — доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации — высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.