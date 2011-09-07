Штат сотрудников «Укртелекома» за год сократился на 10 тыс. человек

Количество штатных сотрудников «Укртелекома» по состоянию на 30 июня 2011 года составило 69,2 тыс.

Об этом говорится в проспекте эмиссии именных процентных обычных (необеспеченных) облигаций ПАО «Укртелеком» серии М, которым располагает УНИАН.

С учетом данных, обнародованных в прошлом году, количество штатных сотрудников «Укртелекома» по сравнению аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем на 10 тыс. человек – на 30 июня 2010 года в "Укртелекоме" насчитывалось 79,3 тыс. штатных сотрудников.

Как сообщал УНИАН, 11 марта текущего года Фонд госимущества Украины подписал договор купли-продажи с дочерней компанией фонда ESU на покупку 92,79% акций ОАО «Укртелекома», как с единственным претендентом.

Согласно оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленной ООО «Консалтинговая фирма «Остpов», стоимость этого пакета акций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-е полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн. Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.