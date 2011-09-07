Новая взлетно-посадочная полоса Харьковского аэропорта будет открыта в конце октября

Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Харьков» будет открыта в конце октября.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о сроках сдачи полосы, сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ

«Скажем так, это конец октября», - сообщил он.

По словам вице-премьера, в обязательствах правительства открытие полосы в Харькове запланировано на март 2012 года, однако при условии завершения строительных работ открытие этого объекта можно перенести на более ранний срок.

«Там очень много работы. У нас во всех обязательствах значится конец марта, но если строители и авиаторы нас опередят, то ничего не помешает сдать полосу в последней декаде октября этого года», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что финансирование этих работ ведется своевременно и в достаточном объеме. «Финансирование достаточное есть», – подчеркнул он.