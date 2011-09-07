Тернополь выделил 0,93 млн. грн. на новую троллейбусную линию
Исполнительный комитет Тернопольского городского совета направил коммунальному предприятию «Тернопольэлектротранс» 0,93 млн. грн. средств городского бюджета на сооружение новой троллейбусной линии.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского горсовета, после выделения этой суммы на сессии городского совета в августе, сегодня, 7 сентября, решением горисполкома 0,93 млн. грн. направлены «Тернопольэлектротрансу» с указанным целевым назначением – строительство новой троллейбусной линии. За эти средства уже в текущем году установят электрические опоры, на которых впоследствии смонтируют троллейбусную линию. В частности, благодаря новой линии троллейбусное сообщение в одном из массивов на окраине города - Аляска - получат улицы В. Симоненко и Владимира Великого.
«Решение о выделении 930 тыс. грн. мы приняли для того, чтобы расширить маршрутную сеть троллейбусов в Тернополе. Люди пользуются троллейбусами больше, потому что проезд в них дешевле, однако ездит этот транспорт не везде. Теперь мы нашли возможность сделать еще один троллейбусный маршрут», – прокомментировал решение исполкома городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.
Сейчас в Тернополе функционирует 8 троллейбусных маршрутов. В целом ежедневно на рейсы в городе выходит 50 троллейбусов. При этом льготники составляют 60% от общего количества пассажиров КП «Тернопольэлектротранс». После завершения работ по оборудованию новой линии в городе будет запущен 9-й троллейбусный маршрут.