Общий доход "Киевстара" в 1-м полугодии вырос на 5,8%

Чистая операционная выручка (доход) компании "Киевстар" в 1-м полугодии 2011 года выросла по сравнению с 1-м полугодием 2010 года на 5,8% и составила более 6,26 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Доход в мобильном сегменте в 1-м полугодии 2011 в целом вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 5,8 млрд. грн. Доход только от передачи данных по мобильным каналам связи во 2-м квартале 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 48%.

Как отметили в компании, факторами роста общего дохода стали увеличение абонбазы и повышение ARPU (ежемесячный доход с одного абонента) в мобильном сегменте, а также увеличение абонбазы в сегменте фиксированного широкополосного доступа в Интернет.

Благодаря полугодичным результатам достигнутой синергии от объединения операторов «Киевстар», «Beeline-Украина» и «Голден Телеком», а также в результате предпринятых операционных и маркетинговых действий, показатель EBITDA в 1-м полугодии 2011 вырос на 12,2%, а маржа EBITDA - на 3,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, подчеркнули в пресс-службе.

Абонентская база «Киевстар» в мобильном сегменте по результатам 1-го полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 636 тысяч человек (2,6%) - с 24,059 млн. до 24,695 млн. человек.

Средний доход от одного мобильного абонента (ARPU) при этом вырос на 3,3% во 2-м квартале 2010 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года, или на 2,9% за 1-е полугодие 2011 г. по сравнению с 1-м полугодием 2010 г.

В сегменте фиксированного Интернета средний доход от одного абонента (ARPU) по итогам 2-го квартала 2011 г. снизился на 29,5% по сравнению с этим же показателем год назад. Абонентская база услуги «Домашний Интернет» при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 186%. Доход в фиксированном сегменте в целом возрос на 44,5 млн. грн., или на 22,7%. Рост произошел главным образом за счет увеличения дохода от транзита трафика, а также за счет роста дохода в FTTB на 95%, который, в свою очередь, был обеспечен ростом клиентской базы.

В 1-м полугодии 2011 г. капитальные затраты составили 832 млн. грн., что на 18% меньше, чем в 1-м полугодии 2010 года. Инвестиции были направлены на увеличение емкостей для обеспечения растущего трафика мобильной сети, а также на развитие фиксированного Интернета по технологии FTTB (услуга «Домашний Интернет»).

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

«Киевстар» – лидер на рынке мобильной связи по количеству абонентов и объему доходов.