Непроизводственный травматизм на ДЖД снизился на 2,4%

За 8 месяцев 2011 года непроизводственный травматизм на Донецкой железной дороге по сравнению с прошлым годом снизился на 2,4%.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, всего с начала года на станциях было травмировано 82 человека, против 84 человек в 2010 году. Травмировалось со смертельным исходом — 47 граждан, против 61, травмированного в 2010 году. При этом подавляющее количество травмированных составляют мужчины. В этом году зарегистрировано два случая травмирования детей, из них – один смертельный.

Граждане травмируются на станциях и перегонах — 36 (22 смертельно) и 46 (25 смертельно) случаев соответственно. За соответствующий период 2010 года на станциях случилось 35 травм (20 смертельно), на перегонах — 49 (41).

Проанализировав статистику несчастных случаев, специалисты Донецкой железной дороги пришли к выводу, что абсолютное большинство травм случается с гражданами из-за несоблюдения ими элементарных правил поведения на железнодорожном транспорте. В связи с этим, Донецкая железная дорога призывает граждан быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта.