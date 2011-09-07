Порт «Южный» за 8 месяцев увеличил грузооборот на 34,4%

За 8 месяцев текущего года грузооборот морского торгового порта «Южный» составил 15 млн. 143,5 тыс. тонн, что на 12% больше плана и на 34,4% больше грузооборота за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

В частности, в августе через причалы «Южного» перевалили 1 млн. 968,5 тыс. тонн грузов, что на 20% больше, чем в августе прошлого года, и на 12,8% больше, чем было запланировано.

С начала года на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя обработано 123 тыс. 873 вагонов, около причалов порта – 599 судов.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году, расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.