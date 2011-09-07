«Укрзализныця» увеличила транзитные перевозки грузов на 13,3%

«Укрзализныця» за 8 месяцев т.г. увеличила транзитные перевозки грузов на 13,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК.

По его данным, объемы внутренних перевозок выросли на 8,9% - до 165,6 млн. тонн, экспортных — на 7,9%, до 83,1 млн. тонн, импортных— на 0,8%, до 20,2 млн. тонн.

В целом объемы грузоперевозок за 8 месяцев составили 303,9 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, железнодорожным транспортом Украины за 7 месяцев перевезено 263 млн. 58 тыс. тонн грузов, что на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

В первом полугодии 2011 года железными дорогами Украины перевезено 224,5 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше соответствующего периода прошлого года.

На протяжении 2010 года железные дороги Украины перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.