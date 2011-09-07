Бердянский морпорт в августе увеличил грузоперевалку на 5,4%

В августе текущего года Бердянским торговым морским портом переработано 258,7 тыс. тонн грузов, что на 5,4% больше аналогичного показателя 2010 года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В августе портом обработано 228,7 тыс. тонн экспортных и 5 тыс. тонн импортных грузов. Объем грузопереработки транзитных грузов составил 25 тыс. тонн.

В частности, за последний месяц лета увеличились объемы перевалки продовольственных грузов, кокса и масел.

Напомним, по итогам первого полугодия 2011 года грузооборот Бердянского морского торгового порта составил 1 млн. 175,4 тыс. тонн, что на 32,4% больше аналогичного показателя 2010 года.

Справка УНИАН. ГП «Бердянский торговый морской порт» - единственный морской транспортный узел Запорожского региона, один из наиболее динамично развивающихся портов на Азовском море, осуществляющих переработку как экспортно-импортных, так и транзитных и каботажных грузов.