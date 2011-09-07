ОМТП рассчитывает на увеличение чистой прибыли за 8 месяцев на 36%

Ожидаемый финансовый результат работы Одесского морского торгового порта по итогам 8 месяцев этого года составит 341,2 млн. грн. (при плане 285,2 млн. грн.), что на 35,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (251,7 млн. грн.).

Об этом сообщает пресс-служба ОМТП.

По данным порта, за 8 месяцев т.г. перечислено в бюджеты всех уровней 261 млн. 931 тыс. грн., что на 25 млн. 937 тыс. больше, чем в январе-августе 2010 г.

Согласно сообщению, ОМТП за 8 месяцев увеличил переработку грузов на 225 тыс. тонн — до 16,9 млн. тонн. Таких показателей удалось достичь за счет роста объемов перевалки сухих грузов на 11,2%. При этом рост объемов перевалки контейнеров составил: экспортных - 24%, импортных - около 35,4%.

Согласно сообщению, в сентябре ожидаются объемы перевалки грузов на уровне 2010 г.

Напомним, за 6 месяцев т.г. чистая прибыль Одесского морского торгового порта (ОМТП) составила 211 млн. грн., что на 30,4 млн. грн. (16,8%) превышает результат первого полугодия прошлого года и на 7 млн. грн. больше планового задания.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.