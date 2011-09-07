Беларусь выставила на аукцион госдолю в МТС-Беларусь

Минск. Аукцион по продаже государственной доли (51%) крупнейшего белорусско-российского сотового оператора СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС-Беларусь) состоится 1 декабря 2011 года.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в Государственном комитете по имуществу РБ, об этом говорится в приказе Госкомимущества (от 31 августа 2011 года № 276).

Последний срок подачи документов для участия в аукционе - 15 ноября 2011 года.

Справка УНИАН. Совместное белорусско-российское общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» было создано в 2002 году. Оно контролируется белорусским государством (51%) через РУП «Белтелеком» и российским ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%).

Сотовый оператор МТС по состоянию на 1 августа обслуживал в Беларуси 4,79 млн. абонентов. В первом квартале 2011 года компания выручила 119,2 млн. долларов. Согласно оценкам Госкомимущества, доля рынка МТС по количеству абонентов составляет 44,3%, по доходам - 46%. Контрольным пакетом МТС-Беларусь ранее интересовался и соучредитель, российское ОАО «Мобильные ТелеСистемы», однако стороны не пришли к соглашению. Россияне предлагали за контрольный пакет вдвое меньшую сумму, чем запрашивала белорусская сторона.

Напомним, что Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил о готовности государства продать свой пакет за 1 млрд. долларов.