На Прикарпатье до конца года будет построено 40 км лесных дорог

В Ивано-Франковской области до конца 2011 года будет построено 39,7 км лесных дорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Согласно предоставленной информации, строительство лесных дорог – одно из приоритетных заданий для повышения эффективности ведения лесного хозяйства области: это обязательное условие полноценного лесовосстановления и ухода за лесными культурами, охраны деревостанів от вредителей и пожаров, а также свободный доступ транспорта и механизмов к лесным участкам для проведения лесозаготовительных работ.

В этом году из Госбюджета Украины Ивано-Франковской области было выделено 10 млн. гривен для строительства лесных автомобильных дорог. За эти средства государственными лесохозяйственными предприятиями до конца 2011 года будет построено 20,1 км, в том числе Государственным предприятием «Брошнивское лесное хозяйство» - 2,1 км, ДП «Верховинское лесное хозяйство» - 2,7 км., ДП «Вигодское лесное хозяйство» - 3,2 км, ДП «Гринявское лесное хозяйство» - 4,1 км, ДП «Делятинское лесное хозяйство» - 1,9 км, ДП «Осмолодское лесное хозяйство» - 4,2 км и ДП «Солотвинское лесное хозяйство» - 2 км.

На территории лесфондов подведомственных предприятий Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства длится, также, строительство дорог за собственные средства и за средства, выделенные из областного бюджета. В целом, до декабря текущего года запланировано сдать в эксплуатацию 19,6 км лесных дорог, из которых на сегодня 15,2 км уже построено.