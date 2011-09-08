Среди причин катастрофы Як-42 рассматривают отказ техники и ошибку пилотирования

Москва. Следственный комитет РФ в качестве приоритетных причин катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следствием рассматриваются все возможные версии случившегося. В качестве приоритетных сейчас следователи прорабатывают версии, связанные с отказом техники либо ошибкой пилотирования», - говориться в сообщении.

Отмечается также, что следов взрывчатых веществ на месте падения самолета не обнаружено.

Установлено, что Як-42 выполнял чартерный рейс, вылетел из аэропорта в запланированное время и осуществлял взлёт по единственной в этом аэропорту взлетно-посадочной полосе в штатном режиме.

По имеющейся в распоряжении следствия информации, бортовые самописцы могут находиться в хвостовой части разрушенного лайнера, которая ещё находится под водой. В ближайшее время эта часть самолета будет поднята на поверхность.

Следователи Следственного комитета России продолжают осмотр места авиакатастрофы. Из 45 человек, находившихся на борту, обнаружены тела 42 погибших. Назначено 49 судебно-генетических и других криминалистических экспертиз. Следователи с участием родственников погибших проводят процедуры опознания. Готовится процедура выдачи тел погибших родственникам для захоронения.