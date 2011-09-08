На ПЖД за 8 месяцев предупреждены кражи грузов и оборудования на 380 тыс. грн.

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) за 8 месяцев 2011 г. сотрудники ведомственной военизированной охраны предупредили 427 фактов кражи грузов и оборудования дороги на сумму 380 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За указанный период задержано 427 расхитителей имущества ПЖД.

По информации пресс-центра, в основном злоумышленники были пойманы с поличным во время краж из вагонов каменного угля, зерновых культур, металлолома, ферросплавов. Среди оборудования дороги наибольшим спросом у расхитителей пользовались дорогостоящие дроссель-трансформаторы.