На ПЖД за 8 месяцев предупреждены кражи грузов и оборудования на 380 тыс. грн.
14:08, 08 сентября 2011Транспорт/Связь
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На Приднепровской железной дороге (ПЖД) за 8 месяцев 2011 г. сотрудники ведомственной военизированной охраны предупредили 427 фактов кражи грузов и оборудования дороги на сумму 380 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
За указанный период задержано 427 расхитителей имущества ПЖД.
По информации пресс-центра, в основном злоумышленники были пойманы с поличным во время краж из вагонов каменного угля, зерновых культур, металлолома, ферросплавов. Среди оборудования дороги наибольшим спросом у расхитителей пользовались дорогостоящие дроссель-трансформаторы.
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