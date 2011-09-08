«Укрзализныця» повышает уровень безопасности движения поездов

Специалисты «Укрзализныци» продолжают системную работу по повышению уровня безопасности движения, как одного из наиболее важных качественных показателей железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, ведется обследование подвижного состава, технических средств железнодорожного транспорта, объектов путевого хозяйства, электроснабжения, сигнализации и связи; осуществляется обновление устаревшего подвижного состава и подготовка инфраструктуры железных дорог к скоростному движению.

Усиливается ответственность персонала по профилактике безопасности движения.

По данным ведомства, ежегодно уменьшается общее количество транспортных происшествий (катастроф, аварий, серьезных инцидентов, инцидентов). Стабильными на протяжении последних лет являются показатели тяжести транспортных происшествий. С 2008 года не допущено ни одной катастрофы и аварии, а количество серьезных инцидентов уменьшено до 16 случаев в прошлом году.

При увеличении объемов перевозок на 12,3% за шесть месяцев 2011 года удельный показатель аварийности уменьшен с 2,8 до 2,52 случаев на 1 млрд. тонно-километров, или на 10%.

Также специалисты осуществляют комплексные профилактические и предупредительные меры по противодействию несанкционированному вмешательству в работу железнодорожного транспорта. За шесть месяцев 2011 года допущено 87 случаев несанкционированного вмешательства в работу железных дорог против 111 за аналогичный период 2010 года. За I полугодие 2011 года зарегистрировано 1605 случаев краж, повреждений и разукомплектовки подвижного состава и других технических средств железнодорожного транспорта. Нанесен ущерб на сумму 5 млн. 093 тыс. грн., из которых 307 тыс. грн. возмещено.

Также железнодорожники в целях повышения уровня безопасности движения совершенствуют нормативную базу. В частности, в 2011 году выдан и зарегистрирован в Министерстве юстиции приказ от 01.04.2011 № 27 «Об утверждении Положения о системе управления безопасностью движения поездов в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины»; издан приказ «Укрзализныци» от 29.08.2011 № 495-Ц «О мерах по обеспечению безопасности движения в поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте».