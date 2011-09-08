ЮЗЖД летом перевезла в дальнем сообщении более 13 млн. пассажиров

Юго-Западная железная дорога летом перевезла в дальнем сообщении 13 млн. пассажиров. Об этом УНИАН сообщили на ЮЗЖД.

Пассажирооборот по дороге в дальнем сообщении составил 3 млрд. 428,3 млн. пасс./км.

В частности, в период летних перевозок с вокзалов Юго-Западной железной дороги было отправлено 6 728 поездов дальнего сообщения, в том числе 3 140 поездов собственного формирования. В целях организации перевозки повышенного пассажиропотока летом, уже с мая 2011 года и на протяжении всего лета было дополнительно назначено 13 летних графиковых поездов и сформировано 18 составов поездов.

Напомним, за первое полугодие 2011 года Юго-Западная железная дорога перевезла в дальнем сообщении свыше 20,8 млн. пассажиров - это на 1639,4 тыс. человек (на 8,5%) больше по сравнению с показателями прошлого года.