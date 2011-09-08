Аэропорт «Борисполь» за 8 месяцев увеличил пассажирооборот на 21%

Всего за 8 месяцев 2011 года международный аэропорт «Борисполь» принял 5 млн. 290 тыс. 700 пассажиров, что относительно аналогичного периода 2010 года больше на 21%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, главный аэропорт страны обеспечил обслуживание 70 тыс. 484 рейсов (что на 13% больше, чем в прошлом году). Общее количество обработанных грузов возросло до 19 440 тонн, почты - до 3 450 тонн (на 15-16% больше относительно аналогичного периода прошлого года).

В частности, в августе в аэропорту «Борисполь» было обслужено 936 тыс. 500 пассажиров, что на 17 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что в июле т.г. услугами главных воздушных ворот страны воспользовалось 910 тыс. 285 пассажиров.

В августе в аэропорту приняли 5 151 рейс, отправили - 5 137. В течение месяца было обработано 2 658 тонн грузов (прирост составил 27%) и 448 тонн почты (на 30% больше относительно прошлого года).

Как отмечается в сообщении, с целью создания надлежащего уровня обслуживания в условиях растущего пассажиропотока в аэропорту внедряются новые модели обслуживания пассажиров и авиакомпаний. В частности, с 1 сентября т.г. в терминале «В» «под одной крышей» были объединены технологические схемы обслуживания международных и внутренних рейсов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.