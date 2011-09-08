Украина будет иметь дороги европейского качества - Колесников

Украина в ближайшие четыре года будет иметь несколько автострад европейского качества.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«План развития дорог на ближайшие четыре года позволит Украине иметь действительно несколько европейских автострад», - сказал он.

В частности, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, трассу Киев-Житомир планируется достроить до конца октября 2011 г., работы по благоустройству завершатся в марте-апреле 2012 г.

Министр отметил, что в целом Украина уже за 10 лет будет иметь дороги европейского образца.

«Хотя по оценке УЕФА Украине нужно 30 лет, я думаю Украина справится за 10 лет - чтобы дороги не хуже, чем восточноевропейские», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября 2011 года, открыто движение на участке в 88,1 км автомобильной дороги М-02 Кипти - Глухов - Бачевск - участок от Сумской области до государственной границы Украины с Россией.