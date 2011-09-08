К 2015 году в Днепропетровске будут введены в эксплуатацию три станции метро

Станции метрополитена «Музейная», «Центральная» и «Театральная» в Днепропетровске будут введены в эксплуатацию до 2015 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины «О мероприятиях по обеспечению ввода в эксплуатацию до 2015 года второго пускового участка первой очереди Днепропетровского метрополитена» по представлению вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА был одобрен на заседании правительства в среду, 7 сентября.

Согласно сообщению, финансирование строительства метрополитена определено в объемах согласно титулу строения первой очереди метрополитена в Днепропетровске, утвержденному распоряжением Кабмина от 04.11.2009 № 1360-р.

Одобренным планом мероприятий также предусмотрено рассмотрение вопроса о дополнительном финансового обеспечении приобретения современного горнопроходческого оборудования для строительства днепропетровского метро.

Напомним, по заказу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) австрийская консалтинговая компания разрабатывает окончательное технико-экономическое обоснование проекта продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Днепропетровск рассчитывает с помощью ЕБРР ускорить строительство метрополитена.

Ранее мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО заявлял о том, что Днепропетровск ведет переговоры с ЕБРР о получении кредита в размере 230 млн. евро для продолжения строительства метрополитена. Главным препятствием для получения кредита мэр назвал отсутствие госгарантий и то, что метро не передано в собственность городу.

Справка УНИАН. Строительство Днепропетровского метрополитена было возобновлено в феврале 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время пребывания в Днепропетровске в октябре 2010 г. заявил, что финансирование строительства Днепропетровского метрополитена в 2011 г. должно составлять не менее 250 млн. грн. Фактически на сегодня ОАО «Днепрометрострой» получил из госбюджета 50 млн. грн, из которых 20 млн. грн пошли на погашение кредиторской задолженности предприятия и долгов по заработной плате метростроителям.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.