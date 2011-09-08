«ЗАЗ» в январе-августе увеличил производство на 65%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) в январе-августе этого года увеличил производство автомобилей на 64,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 39,674 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАЗа.

В сообщении отмечается, что, в частности, завод произвел: ЗАЗ – 7 автомобилей, ВАЗ - 1 964, Chance - 17 590, Sens -3 813, Lanos - 8 178, Ланос - фургон - 648, ZAZ Forza - 1 561, А13 - 2 523, Chevrolet - 524, Kia - 2 597, ТАТА - 176, автобусы - 93.

Также в сообщении отмечено, что в январе-августе ЗАЗ экспортировал 19 446 автомобилей, что на 62,2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации «УкрАвтоПром», в 2010 году ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 3,8%, по сравнению с 2009 годом, до 42,266 тыс. штук. В 2010 году ЗАЗ увеличил производство автобусов на 86,9%, по сравнению с 2009 годом, до 344 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 40,4% – до 2 855 штук.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.