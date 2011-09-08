«МТС Украина» начала обеспечивать услугами связи «Укрэнерго»

Оператор мобильной связи «МТС Украина» победил в тендере на предоставление услуг мобильной связи для НЭК «Укрэнерго». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

МТС начала обеспечивать услугами мобильной связи и передачи данных, в том числе и в роуминге, Национальную энергетическую компанию (НЭК «Укрэнерго»). Связью МТС, в частности, пользуется менеджмент «Укрэнерго», инженерно-технический персонал, инспекторы энергонадзора. Компания использует услугу передачи данных со 132 объектов по всей Украине.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,73 млн. абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).