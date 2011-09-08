"Инком" начал работу над проектом внедрения Service Desk для ДТЭК

Компания "Инком" начала работу над масштабным проектом внедрения Service Desk для ИТ-подразделений ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Инком».

Внедрение этого проекта позволит существенно повысить качество, эффективность и оперативность предоставляемых предприятием услуг.

В рамках проекта планируется оптимизировать прием, учет, маршрутизацию и выполнение обращений с помощью колл-центра, электронной почты, портала самообслуживания и средств ITSM-системы за счет создания единой точки контакта с клиентами.

Проект выполняется на платформе IBM Tivoli 7.2, что, в свою очередь позволит ИТ-подразделениям автоматизировать и формализовать ручные операции, снизить временные затраты на обслуживание клиентов и избежать ошибок в работе.

Развитие проекта предусматривает внедрение процессов управления инцидентами, запросами на обслуживание, проблемами, эксплуатацией, обеспечением, уровнем услуг, каталогом услуг, конфигурациями и базой знаний. Также планируется построение колл-центра и его интеграция с SAP Solution Manager, а на заключительном этапе - организация процессов управления изменениями, релизами, финансами, мощностью и

доступностью.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

Компания "Инком" – интегратор информационных технологий. Имеет 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Республиках Беларусь и Казахстан.