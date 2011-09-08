Количество доменов третьего уровня в домене .UA выросло до 572,6 тыс.

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA в августе 2011 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,35% (на 2 тыс.) - до 572,6 тыс. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Основной рост числа доменов произошел за счет увеличения числа доменов com.ua (на почти 3 тыс. доменных имен), в августе число доменов этой доменной зоны в Украине составило 223,9 тыс. Достаточно высокие темпы роста продемонстрировали также домены in.ua (более 300 доменов), net.ua (более 300 доменов) и др. В ряде доменных зон наблюдалась отрицательная динамика. Так, в августе уменьшилось число доменов cv.ua (более чем на 600 доменов), rv.ua (почти на 400), pl.ua (более чем на 400) и некоторых других.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в августе 2011 года по сравнению с июлем более чем на 1,6% - до 12 148 доменов.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.