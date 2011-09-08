Официальным дистрибьютором Great Wall в Украине стало ООО «Богдан-Индустрия»

ООО «Богдан-Индустрия» (г. Киев) стало новым официальным дистрибьютором китайского автомобильного производителя Great Wall Motor Company Limited.

Как сообщили УНИАН в компании «Богдан-Индустрия», официальный договор стороны подписали 8 сентября.

«Сегодняшнее событие является крайне важным для нашей компании, учитывая стратегические цели по завоеванию европейских рынков. Украинский рынок является ключевым звеном на этом пути и уже более года мы пристально изучали сложившуюся конъюнктуру и оценивали тенденции развития автомобильного рынка Украины», - отметил вице-президент Great Wall Motor Company Син ВЭНЬЛИНЯ.

По его словам, рост украинского авторынка в последнее время позволяет с уверенностью полагать, что существует возможность реализовать амбициозные планы по наращиванию присутствия бренда в регионе уже в ближайшие полгода.

«Мы подошли к выбору нашего партнера в Украине очень серьезно, уделяя наибольшее внимание таким критериям, как опыт компании в реализации автомобилей на национальном рынке, деловая репутация, соответствие всем критериям, выдвигаемым к дистрибьютору Great Wall Motor», - отметил С.ВЭНЬЛИНЯ.

По его словам, в ближайшее время планируется начать продажи модельной линейки Great Wall в Украине, представленной в трех сегментах: внедорожники Haval, пикапы Wingle, легковые Voleex.

В свою очередь, как отметил директор ООО «Богдан-Индустрия» Борис ТКАЛЕНКО, «мы рассчитываем до конца сентября 2011 года поставить автомобили во все дилерские центры и уже в октябре начать продажи модельного ряда Great Wall – сегмента SUV (рамные внедорожники Haval H3 и H5), Pick-Up (Wingle 5) и легкового (хэтчбек Voleex C10 и седан C-класса Voleex C30)».

По его словам, «Богдан-Индустрия» в настоящее время активно расширяет дилерскую сеть Great Wall, которая до конца сентября будет насчитывать не менее 10 торгово-сервисных центров в различных регионах Украины.

Как сообщалось, ранее (с 2007 года) эксклюзивным дистрибьютором Great Wall в Украине была компания "Атлант-М Китайские автомобили", но с 2009 года она закупку автомобилей в Китае не проводила. В 2010 году в Украине было продано только 10 автомобилей Great Wall. В 2007 году сборку внедорожников и пикапов Great Wall для "Атлант-М" осуществлял входящий в Группу компаний "АИС" Кременчугский автосборочный завод.

По сообщению информационно-аналитической группы Auto-Consulting, смена дистрибьютора продиктована тем, что Great Wall Motor Company недовольна сложившейся на украинском рынке ситуацией с продвижением автомобилей Great Wall

Справка УНИАН. Great Wall Motor - крупнейший холдинг в Китае по производству автомобилей, состоящий более чем из 10 дочерних компаний, которые занимаются производством автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.

ООО «Богдан-Индустрия» является дистрибьютором в Украине автомобилей марки «Богдан» производства автомобильного завода «Богдан» (дочернее предприятие «Автосборочный завод №2» ПАО «Богдан Моторс»), а также занимается реализацией запчастей и комплектующих к автомобилям.