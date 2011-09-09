«Укрзализныця» начинает создание бесстыковых стрелочных переводов по новой технологии

«Укрзализныця» впервые осуществит создание бесстыкового стрелочного перевода (Дн345) с помощью технологии алюминотермичнеской сварки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в первую очередь такой вид переводов планируется задействовать на направлениях внедрения скоростного движения (Львов-Киев-Полтава-Донецк) для обеспечения плавности и комфортности поездов.

По данным ведомства, существует три технологии алюминотермической сварки: «Рельтехинтернациональ» (Франция, Словакия), «Електротермит» (Германия), ЗАО «Сила» (Россия). Все эти способы сварки будут использоваться на железных дорогах Украины. После сварки и дважды в год во время весенних и осенних комиссионных осмотров будет проводиться контроль.

Напомним, в 2005 году «Укрзализныця» уже проводила испытания бесстыковых стрелочных переводов на отрезке дороги Киев-Москва (станция Халимоново). По данным специалистов, испытания прошли успешно.