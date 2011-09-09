Для расследования ДТП в Черниговской области создана правительственная комиссия

По поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА создана межведомственная комиссия для расследования причин дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 сентября на 44-м километре автомобильной дороги Чернигов - Сосница (Менский район Черниговской области).

Об этом УНИАН сообщает Министерство инфраструктуры.

Глава правительства распорядился принять меры для ликвидации последствий аварии, а пострадавшим и членам семей погибших оказать соответствующую помощь.

Кроме того, он поручил принять исчерпывающие меры для повышения уровня безопасности дорожного движения и предупреждения чрезвычайных происшествий на автомобильном транспорте.

По уточненным данным министерства, 8 сентября в 18 час. 00 мин. в Черниговской области на 44км +500 м автодороги Р-12 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч - Нежин - Бахмач - Дмитровка водитель грузового автомобиля Вольво-FH-12, двигаясь в направлении г. Чернигов, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Мерседес-Бенц-313 СDИ, водитель которого осуществлял перевозку 9 пассажиров по межобластному маршруту Киев - Чернигов - Короп.

В результате происшествия водитель и 8 пассажиров автобуса Мерседес-Бенц-313 СDИ погибли на месте, один пассажир автобуса получил травмы и был доставлен в больницу.

Предварительная причина происшествия - нарушение ПДД водителем грузового автомобиля Вольво-FH-12.