«Укрзализныця» будет премировать коммерческих агентов при выполнении плана

«Укрзализныця» утвердила рекомендованное положение о премировании коммерческого агента, который будет работать на автоматизированном рабочем месте и выполнит запланированные показатели.

Как сообщает пресс-центр ведомства, с этой целью приказом «Укрзализныци» рекомендовано установить премирование коммерческого агента: в случае выполнения плана погрузки - 10%, плана выгрузки - 10%, плана общего отправки вагонов в среднем в сутки - 10%, норм простоя под одной грузовой операцией - 5%. Кроме того, за каждый процент перевыполнения плана размер премии будет увеличиваться на 0,5%, но не более 5%. Начисление премии будет производиться на должностной оклад за фактически отработанное время.

Такие меры, по мнению руководства железнодорожного ведомства, усилят мотивацию работников и повысят эффективность коммерческой эксплуатации железных дорог в условиях информатизации грузоперевозок.

Напомним, что с 1 июля 2011 года на железных дорогах Украины был введен электронный документооборот при перевозке грузов во внутреннем сообщении. Учитывая это, для специалистов, оформляющих документы при грузовых перевозках, будет проведено специальное обучение для получения новой профессии - агента коммерческого. Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК дал поручение определить потребность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов для работы в должности «Агент коммерческий» и до ноября текущего года на базе Центра профессионального развития персонала железных дорог провести целевое обучение работников, которые определены для замещения новообразованной должности.