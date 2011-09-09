Продажи новых легковых авто в Украине вырастут на 40% – участник рынка

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2011 году вырастут на 40%, по сравнению с 2010 годом, и составят порядка 210-215 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления Корпорации «УкрАВТО» по продаже автомобилей и развитию дилерской сети Вячеслав ПОВРОЗНИК, в ходе пресс-конференции в рамках «Столичного Автошоу-2011», которое открылось в Киеве в пятницу, 9 сентября.

По его словам, украинский авторынок постепенно восстанавливается, о чем свидетельствуют результаты продаж в январе-августе, которые на 40% превышают результат аналогичного периода 2010 года, а также активизация банковских структур по выдаче розничных кредитов.

При этом он спрогнозировал, что в 2012 году продажи новых легковых автомобилей в Украине могут вырасти минимум на 20% по сравнению с 2011 годом, составив около 250 тыс. штук.

«Думаю, в следующем году будет минимум 20%-й рост и общий рынок легковых авто составит 250 тыс. штук», - сказал он.

Факторами роста рынка в 2012 году эксперт считает, в частности, развитие инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату по футболу Евро-2012.

«Предпосылки есть - стабильно развивается инфраструктура, идет подготовка к Евро-2012, идут мощные инвестиции, наряду с этим наблюдается работа среднего и крупного бизнеса, открываются аэропорты – безусловно, это тянет потребительский спрос, и, безусловно, тоже будет рост рынка - может, более минорный, чем в этом году, но стабильный», - отметил В.ПОВРОЗНИК.

Как сообщалось, в 2010 году в Украине было продано 162,6 тыс. легковых автомобилей. А в текущем году прогнозы варьировались от сохранения прошлогоднего уровня до роста на 10-25%.