Железнодорожные рефрижераторные перевозки за семь месяцев возросли на 5%

В Украине за семь месяцев 2011 года железнодорожные рефрижераторные перевозки (перевозка скоропортящихся грузов) выросли на 5% - до 484 тыс. тонн.

Как сообщает УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», в Украине их обеспечивает Украинский государственный центр железнодорожных рефрижераторных перевозок «Укррефтранс», который подчинен «Укрзализныце».

Преимущественно осуществлялись перевозки скоропортящихся грузов в изотермическом подвижном составе, а также скоропортящихся продуктов и промышленных товаров в крытых вагонах с утепленным кузовом.

В структуре грузов, перевозимых подвижным составом приписки «Укррефтранс», преобладали кондитерские изделия - 38,3%, пиво - 27,6%, напитки минеральные и воды - 9,0%, консервы - 5%, мясо и мягкие мясопродукты - 3,3%, другие продовольственные грузы - 10,5%, основные непродовольственные грузы: изделия из бумаги - 2,3%, стеклоизделия - 2,0%, электробытовые изделия - 1,0% и другие непродовольственные грузы - 6, 3%.

Справка УНИАН.«Укррефтранс» осуществляет перевозки широкой номенклатуры грузов, как скоропортящихся, так и обычных, поскольку имеет собственный парк железнодорожного подвижного состава, в частности рефрижераторные секции и рефконтейнеры, вагоны-термосы, фитинговые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, крытые вагоны с утепленным кузовом для перевозки тарных и пакетированных грузов, а также продовольственных скоропортящихся грузов, крытые универсальные вагоны.

«Укррефтранс» выполняет функции и оператора, и экспедитора, предоставляет собственный подвижной состав для перевозок грузов по территории Украины, стран СНГ и Балтии, а также в такие страны, как Турция, Болгария, Румыния, Словакия, Польша и Венгрия.