Колесников не исключает, что аэропорт «Донецк» передадут в управление иностранцам

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает, что новый международный аэропорт «Донецк» передадут в управление иностранцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, где находился с рабочим визитом.

Отвечая на вопрос о возможной передаче донецкого аэропорта в управление иностранной компании, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Это не исключается. Если те, кто будет управлять аэропортом, покажут свою более эффективную модель, то конечно».

При этом он добавил, что сегодня «есть несколько крупных групп в мире, есть австралийские группы, которые управляют большинством аэропортов в мире, допустим, бельгийским аэропортом, брюссельским, который вообще практически стоял, и та же австралийская группа взялась и вывела его на 12 миллионов пассажиров в год».

Уточняя для журналистов вопрос о дальнейшей судьбе донецкого аэропорта, останется ли он в собственности у государства, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что «пока об этом еще рано говорить», но «это вопрос тактический». «Какая форма (собственности) будет эффективная, такая и будет принята», - добавил вице-премьер-министр.

Справка УНИАН. Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.