Новый терминал аэропорта «Донецк» построят к 28 декабря, а откроют в марте 2012 года

В новый терминал международного аэропорта «Донецк» будет построен к 28 декабря нынешнего года, а для полетов его откроют в марте следующего 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ на пресс-конференции в Донецке, где находился с рабочим визитом.

Говоря о сроках сдачи терминала в эксплуатацию, он отметил: «Я абсолютно уверен - у нас к 28 декабря строительные работы будут закончены». При этом Б. КОЛЕСНИКОВ добавил: «Но у нас есть время до летнего расписания, до последнего воскресения марта на тренировку персонала. Ведь мы не можем персонал готовить теоретически, то есть в чистом поле, мы должны готовить его здесь. Поэтому для полетов авиакомпаний терминал будет открыт в последнее воскресенье марта».

Министр инфраструктуры также сообщил, что в начале следующего года терминал начнет принимать внутренние рейсы.

Напомним, в аэропорту «Донецк» ведутся работы по строительству и реконструкции к Евро-2012 аэровокзального комплекса. Общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с целевой программой составляет 1399,2 млн. грн. (из государственного бюджета – 1136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).

Справка УНИАН. Новый терминал донецкого аэропорта – это 6-этажное здание, его высота 19 метров, а в самой высокой части - 23 метра. В проектировке предусмотрено, чтобы потоки прилетающих и вылетающих пассажиров не пересекались. К терминалу примыкает эстакада с тремя полосами движения, которая позволит принять общественный и личный транспорт, пешеходов

Пропускная способность терминала - до 3,1 тыс. пассажиров в час.