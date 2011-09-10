Разработчик Берлинского университета создал «телефон будущего»

Разработчик из Берлинского университета искусств Фабиан ХЕММЕРТ представил мобильный телефон, способный передавать объятия и поцелуи через тысячи километров, разделяющих абонентов, сообщает Газета.Ru.

Прототип такого смартфона был впервые показан публике на технологической конференции Mobile HCI, прошедшей в Стокгольме.

«Мобильные телефоны практически не используют возможность человека чувствовать что-либо физически», – заявил Ф.ХЕММЕРТ на презентации. «Они прекрасны, если речь идет об обмене сообщениями, видео или «голосом», но они не дают нам ощущения близости собеседника», – сказал ученый.

Главным технологическим секретом таких телефонов являются «силовые сенсоры», установленные по бокам устройства. В зависимости от того, какого рода ощущения необходимо передать собеседнику, сенсоры посылают соответствующие сигналы к «браслету», который надо надеть для того, чтобы почувствовать, например, объятие. Помимо этого, телефоны будущего умеют передавать «дыхание» собеседника, воздействуя на воздух, а также поцелуи. Для правдоподобности ощущения устройство оборудовали специальным «влажным» сенсором, который «отпечатывает» поцелуй на щеке или губах «получателя» в зависимости от степени «влажности», посылаемой первым абонентом.

Несмотря на то, что разработка Ф.ХЕММЕРТА заинтересовала участников конференции, его коллеги уверены, что подобные телефоны не появятся в свободной продаже в ближайшее время. Некоторые из них называют идею ученого «выдумкой» – «неудобной, отвлекающей» и даже «отвратительной». Однако ученый не расстраивается, заявляя, что «и это хороший результат». «Главное, что с этого начнется обсуждение того, каким мы хотим сделать наше общение в будущем», – считает он.