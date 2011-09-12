ДТП в Мариуполе: три человека погибли, еще три травмированы

В Мариуполе в результате лобового столкновения грузового автомобиля DAF с легковым автомобилем Geely три человека погибли, еще три пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 11 сентября.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.